إنترميلان يتخطى لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنترميلان فوزاً مستحقاً على مضيه روما بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة 16 لبطولة الدوري الإيطالي.

سيطر إنترميلان على المباراة منذ بدايتها وفرض اسلوب لعبه على المنافس الذي تراجع بشكل كبير إلى مناطقه الدفاعية.

وأنهى إنتر ميلان شوط المباراة الأول متقدماً بهدف دون رد سجله المتألق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني واصل النيراتزوري إستحواذه وسيطرته في وسط الميدان ونجح في تهديد فريق العاصمة الإيطالية أكثر من مرة بفرص خطيرة.

وفي الدقيقة 66 نجح الفرنسي ماركوس تورام في اضافة ثاني أهداف انتر ميلان لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة رفع إنترميلان رصيده إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز 11.