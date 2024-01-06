البنك الأهلي يعلن تعاقده مع لاعبين جدد

أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تعاقده مع لاعبين جدد، اليوم السبت، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

البنك الأهلي يتعاقد مع لاعبين

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع الظهير الأيسر عبد العزيز السيد "زيزو" قادما من الداخلية لمدة موسمين ونصف، خلال سوق الانتقالات الشتوية "ميركاتو 2024".

كما تم التعاقد مع أحمد ربيع لاعب خط وسط فريق السكة الحديد لمدة 4 مواسم ونصف.

ترتيب البنك الأهلي في الدوري

ويحتل نادي البنك الأهلي المركز الرابع عشر بترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد خوض 11 مباراة.

البنك الأهلي يصارع على الابتعاد عن مراكو الهبوط

و تأتي هذه الصفقات في ظل رغبة نادي البنك الأهلي في الابتعاد عن مراكز الهبوط بحيث يبتعد بفارق نقطتين عن أول مراكز الهبوط السادس عشر الذي يقبع فيه المقاولون العرب.