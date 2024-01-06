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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

6 حكمات مصريات بقائمة الحكام الدولين بإعلان من فيفا

حكمات مصريات
حكمات مصريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم السبت، عن تواجد حكمات مصريات في قائمة الحكام الدولين المصريين لعام 2024.

 

إدراج 6 حكامت مصريات بقائمة الحكام الدولين

وجاءت قائمة حكمات مصريات متضمنة 6 أسماء وهم :-

شاهندا المغربي ، نورا سمير، منى عطا الله، مي حسن، يارا عاطف، جمالات أحمد.

 

وفيما يلي القائمة كاملة للحكام الدولين المصريين لعام 2024 رجلال وسيدات:-

وجاءت القائمة كالتالي:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

 

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

 

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

 

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

 

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

 

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