6 حكمات مصريات بقائمة الحكام الدولين بإعلان من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم السبت، عن تواجد حكمات مصريات في قائمة الحكام الدولين المصريين لعام 2024.

إدراج 6 حكامت مصريات بقائمة الحكام الدولين

وجاءت قائمة حكمات مصريات متضمنة 6 أسماء وهم :-

شاهندا المغربي ، نورا سمير، منى عطا الله، مي حسن، يارا عاطف، جمالات أحمد.

وفيما يلي القائمة كاملة للحكام الدولين المصريين لعام 2024 رجلال وسيدات:-

وجاءت القائمة كالتالي:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.