كنائس بني سويف تصلي من أجل نصر الفلسطينيين خلال عيد الميلاد المجيد

قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف، أن نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال سوف يترأس صلاة عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية بمدينة بني سويف.

وسوف تستقبل المطرانية المهنئين مساء اليوم الساعة العاشرة مساء خلال القداس الالهي وغدا الساعة العاشرة صباحا

وأضاف القمص اسطفانوس سليمان، أن أسقف بني سويف وجه كافة الآباء الكهنة بمختلف كنائس الايبارشية بالصلاه خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من أجل وقف هذه الحرب ضد أخواتنا الفلسطينيين وان يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيجاد حل لهذه الحرب وان يوفق جهوده الكبيرة من أجل هذا الهدف الإنساني النبيل، وان يحفظ الله بلادنا الغالية مصر من كل سوء في ظل رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه سكرتير أسقف بني سويف التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيين الله أن يجعله عيدا سعيدا علي كل الشعب المصري من الأقباط والمسلمين