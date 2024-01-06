قرار حول عصابة ترويج الممنوعات في الشروق

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، قرارا بحبس مسجلى، لحيازتهم 10 كيلو من مخدر الحشيش، بقصد ترويجهما بمدينة الشروق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط مسجلي خطر بحوزتهما 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش أثناء استقلالهما سيارتين ملاكي في مدينة الشروق.

واعترف المتهمون بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها للقبض على المتهمين الثلاث الهاربين، بقتل شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما، والشهير بفيشاوى، حين لقى مصرعه على أيدي 4 أشخاص، من بينهم صديقاه، تم القبض على متهم ولاذ الثلاث الآخرين بالهروب، إثر مشاجرة نشبت بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

وكان قد لقي شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما مصرعه إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.