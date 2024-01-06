مليون و20 ألف سيدة منتفعة من حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على مليون و20ألف سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة ضمن مبادرة الكشف الأولى عن أورام الثدي منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

وأكد مكين، أنه تم فحص 877 الف مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى فحص 21 ألف سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف مكين، أنه تم الكشف 54 ألف و211 طفل ضمن مبادرة "السمعيات" ، علاوة على 53 ألفاً و752 ضمن مبادرة الفحص الطبي لراغبي الزواج و 17 ألفاً و250 مواطناً ضمن مبادرة دعم صحة كبار السن.

وأشار الدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية، إلى أنَّ خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل من الإدارة العامة للطب الوقائي لمتابعة الاصحاح البيئي وسحب عينات مياه من طرود وشبكات المحطات والتى بلغت 3825 عينة مياه للتأكد من مطابقتها والمرور على جودة الأغذية بمحلات تدوال الأغذية والمطاعم حيت تم سحب 1523 عينة أغذية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات .

جدير بالذكر إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.