رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة للأنبا مكسيموس والقس رأفت لوقا بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

قدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفدا من عمداء الكليات ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والأستاذ أيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقيادات الادارية بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بنيافة الأنبا مكسيموس ، والقس رأفت لوقا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التى تميز أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.