تعليم قوص: الثلاثاء والخميس إمتحان تجريبي لطلاب أولى ثانوى بالتابليت

قال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية إن قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة يعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات تسليم أجهزة الكمبيوتر اللوحي " التابلت التعليمي" لطلاب الصف الاول الثانوي والتأكد من خطوات تشغيل الأجهزة وإرتباطها بالشبكة المركزية لوزارة التربية والتعليم .

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مدير تعليم قوص بمكتبه صباح اليوم السبت بحضور كنانه فنجرى ابوجبل وكيل إدارة قوص التعليمية وعبدالنبى البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة ، لدراسة جاهزية نقط البث والإستقبال الإلكتروني بالمدارس الثانوية العامة وارتباطها بالشبكة الام لوزارة التربية والتعليم ، كما ناقش " القبانى " إجراءات تدريب طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي العام على أجهزة التابلت قبل بدء إمتحانات النقل بالمرحلة الثانوية التى ستبدأ يوم ١٤ يناير المقبل .

وأشار عبدالنبى البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي إلى أن طلاب الصف الاول الثانوي العام سيخضعون لامتحان تجريبي لمادتين الاحياء واللغة الإنجليزية يومى الثلاثاء والخميس المقبلين وذلك لاختبار كفاءة الطلاب فى تعاملهم مع أجهزة التابلت ودخولهم للتعامل مع الشبكة الإلكترونية للوزارة ضمانا لتحصيل.

ومن جانبه أكد كنانه ابوجبل وكيل الإدارة إلى أن قسم التطوير التكنولوجي بالتنسيق مع توجيه العلوم واللغة الإنجليزية قام بتحميل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الاول الثانوي والذى سيخضع له 1879 طالب وطالبه هم طلاب الصف الاول بمدارس الادارة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.