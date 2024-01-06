محمد صلاح يتحدي 4 إنجازات تاريخية في بطولة أمم أفريقيا

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، تحدٍ جديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق فعالياتها 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

ويأمل محمد صلاح، قائد منتخب مصر في كتابة التاريخ مع "الفراعنة" خلال كأس الأمم الأفريقية 2023، ومواصلة المستويات الخيالية التي يقدمها رفقة ليفربول الإنجليزي هذا الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

حيث يشارك الفرعون المصري في هذه البطولة ويضع نصب عينيه 4 إنجازات تاريخية يسعي لتحقيقها، ونسردها في السطور التالية:

1- يسعى محمد صلاح للتربع على عرش ترتيب هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث يحتل المركز السادس حاليا بـ6 أهداف.

ويحتاج نجم ليفربول لتسجيل 6 أهداف أخرى من أجل معادلة الأسطورة حسن الشاذلي صاحب الـ12 هدفا في صدارة ترتيب هدافي "الفراعنة" بالمسابقة الأفريقية.

2 يسعى صلاح لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته بعد 3 إخفاقات سابقة خلال نسخ 2017 و2019 و2021.

وكان محمد صلاح قد حصل على المركز الثاني خلال نسختي 2017 و2021، بالخسارة من الكاميرون 1-2 والسنغال 2-4 بركلات الترجيح.

3- في حال تحقيق صلاح لقب كأس أمم أفريقيا، فإنه سيقطع شوطا كبيرا نحو التتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2024.

وبالتالي، سيرفع رصيده إلى 3 كرات ذهبية أفريقية ليتساوى مع جورج وياه وعبيدي بيليه كثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للجائزة.

4- يتطلع "الفرعون المصري" لتقليص الفارق مع حسام حسن الهداف التاريخي لبلاده برصيد 68 هدفا، حيث سيمتلك فرصة قوية خلال البطولة.

ووفقا لما ذكره موقع "جول" العالمي، فإن محمد صلاح سجل حتى الآن مع منتخب مصر 55 هدفًا يحتل بها وصافة ترتيب هدافي "الفراعنة" عبر التاريخ.