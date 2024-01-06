رفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة بقرى أبو كبير

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية؛ تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية.

وأشار إلى أن اللجنة استهدفت المرور والتفتيش على المشتركين بقرى «طوخ التل، كفر الشيخ، الحفانوه، كفر الأعصر، سوارس، أرض الفدان، المانسترلي» وذلك لتحصيل المتأخرات، ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

ولفت إلى أن جهود اللجان أسفرت عن تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، و60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، وتم تحرير محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وتحصيل المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 120000م٣.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني، وسداد المتأخرات، وعدم التجاوز، والإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: «هاتف أرضي ١٢٥، محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨، واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦».