الدفاع الروسية: تدمير 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أربعة صواريخ أوكرانية جوية موجهة فوق شبه جزيرة القرم.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم السبت:"أنه تم فجر اليوم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام صواريخ جوية موجهة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية ".

وأضاف البيان:" أن وسائل الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت ودمرت أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم".

ومن جانبه أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم اليوم السبت تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا ولم يذكر أسباب هذا التعليق .

وطالب بيان لمقر عمليات تشغيل جسر القرم كل الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل. هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ .

وذكرت سلطات حرس الحدود في بولندا، اليوم السبت أنه تم استقبال 29 ألفا و400 لاجئ أوكراني فروا من بلادهم إلى بولندا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية، بأن الـ24 ساعة الماضية شهدت أيضا عودة قرابة 26 ألف لاجئ أوكراني من بولندا إلى بلادهم مرة أخرى.

يذكر أن قرابة 18 مليون أوكراني فروا من بلادهم نحو بولندا في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، ويقدر عدد من عادوا إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين بأكثر من 16 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وفي سياق متصل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين؛ جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 112 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن روسيا قصفت خيرسون بـ671 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت - خلال قصفها للمنطقة - الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.