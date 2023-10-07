إزالة نسخة من تمثال الحرية الأمريكي في شبه جزيرة القرم

صرح رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، أنه تمت إزالة نسخة من تمثال الحرية الأمريكي من حديقة باختشيسارسكي مينياتيور في شبه الجزيرة ، وفق روسيا اليوم.

وكتب قسطنطينوف على "تيلغرام": "تم إزالة نسخة من تمثال الحرية الأمريكي من حديقة باختشيسارسكي مينياتور".

وأكد قسطنطينوف أن هذا القرار اتخذ بسبب الموقف غير الودي للولايات المتحدة تجاه روسيا.

وفي سبتمبر الماضي، أفيد أنه كان من المخطط ترميم النصب التذكاري لجنود "فوج مشاة فلاديمير" في شبه جزيرة القرم.

يذكر أن حديقة مينياتور(حديقة المُصغرات) تعرض نسخا من المعالم التاريخية والثقافية والمعمارية لشبه جزيرة القرم، وكذلك روسيا ودول العالم، بمقاييس مصغرة.