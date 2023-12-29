الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 31 ألفا و100 لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 31 ألفا و100 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18 مليون شخص.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقل راديو "بولندا"، اليوم الجمعة، عن الوكالة قولها - إن نحو 25 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 16.3 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط من الجيش  خلال القتال في غزة بالإضافة إلى إصابة 2 بجروح خطيرة.

وقال المجلس المحلي في مستوطنة " كوخاف يعقوب" إن ضابطا في صفوف الجيش "الإسرائيلي" قُتل خلال القتال في غزة.

 

على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.


 

 

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