بولندا: وصول 30 ألفا و400 لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد وصول 30 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى ما يقرب من 16 مليون شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 29 ألفا و700 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 14 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.