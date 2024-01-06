برلماني: سعر الصرف السبب الرئيسي في تراجع تحويلات المصريين بالخارج (فيديو)

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن الفجوة مازالت موجودة في الأسعار، ويجب سرعة التدخل لتحرير سعر الصرف في الفترة المقبلة.

الحكومة الحالية أمامها تحديات كبيرة

أضاف "القط" في لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن الحكومة هي جزء من الدولة المصرية، والدولة تسعى لإتمام استحقاقاتها، والحكومة الحالية أمامها تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، على سبيل المثال وضع حلول لمشكلة سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشكلة تحرير سعر الصرف هو السبب الرئيسي في تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وأن هناك خطوات تقوم بها الحكومة، ومنها تطبيق وثيقة ملكية الدولة كحل سحري حقيقي، ولكن المستثمر الأجنبي يعمل لصالحة.

أشار إلى أن استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي هي تخفيف الضغط على اتخاذ القرارات، فهو قادر على امتصاص الضغوطات، لافتًا: كان هناك إصلاح في الأجور خلال الفترة الأخيرة بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحد الأدنى ارتفع من 3500 جنيه ووصل إلى 4 آلاف جنيه.