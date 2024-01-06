وزير قطاع الأعمال العام يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللأخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

راجياً من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على قداسته بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.