محافظة القليوبية تتحرك لحل أزمة غرق الشوارع بكفر الجزار في بنها

استجابة لما نشر بالوفد..

في استجابة عاجلة وسريعة لما نشرته الوفد وبتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى

انتقل على الفور المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة بنها وياسر ابراهيم نائب رئيس مدينة ومركز بنها وعيد عزت رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار لموقع الشوارع التى تعرضت للغرق بمياة الصرف الصحي.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بمعداتها لتسليك المطابق والبلاعات وسيارات شفط المياة لإزالة اثار مياه الصرف الصحي

كان قد ناشد العشرات من مواطني قرية كفر وخاصة في المنطقة الواقعة خلف السكة الحديد وبجوار الطريق السريع وخلف مسجد ابو سعده اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب والمهندس محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها والمهندس عيد عزت رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار لإنقاذهم وإنقاذ أبنائهم وأسرهم من مياة الصرف الصحي التى أغرقت منازلهم وشوارعهم .

وأكد الأهالى أن حالة الشوارع والمنازل يرثي لها بسبب رائحة الصرف الصحي الكريهة والتى تهدد بدورها في انتشار الأمراض والحشرات الناقلة للعدوى .

مشيرين إلى أن المعابر الحجرية وقطع الطوب أصبحت هى وسيلة الدخول والخروج من المنازل وتسببت في حرمان الأطفال وكبار السن من الخروج

وطالب الأهالى محافظ القليوبية والجهات المعنية بالتدخل العاجل وتوجيه تعليماتهم بشفط مياة الصرف الصحي بالشوارع .

وإصلاح عيوب شبكة الصرف الصحي والمحطة المعالجة للصرف الصحي التى لم تعد قادرة على استيعاب ضغط الشبكات .