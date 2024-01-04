الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن التفاصيل الكاملة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، بغية ضم الأبناء وتحديث عدد أفراد البطاقة للاستفادة من الدعم التمويني حيث يمكن الاستفادة من ضم الأبناء لفائت محددة. 

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فئات يحق لها إضافة المواليد على البطاقة التموينية

ويحق إضافة المواليد على البطاقة التموينية، للاسر الأكثر احتياجًا ممن يحصلون على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وأبناء أسر الضمان الاجتماعي وحاملي كارت الخدمات المتكاملة 

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أن يكون  الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد.

يجب ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد.

المستندات المطلوبة لاضافة المواليد على بطاقة التموين2024

- وجود صورة من بطاقة الرقم القومي

توفر شهادات الميلاد للمواليد.

- الأفراد المراد اضافتهم وأرقامهم القومية.

- توفر إقرار بيانات من مكتب التموين.

- في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك.

-  توفر صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.

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