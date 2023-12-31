التموين تحدد ٥ فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين فى عام ٢٠٢٤

أتاحت وزارة التموين خدمة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لضوابط وشروط محددة وذلك من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة فقط.

حددت وزارة التموين خمس فئات من أصحاب البطاقات التموينية، يحق لهم إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية وهم أبناء مستحقي معاش تكافل وكرامة وأبناء حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة مستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة وهم الأبناء بالكفالة.

كما حددت وزارة التموين شروط قبول طلب إضافة المواليد للفئات الخمسة بأن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات. وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية 4 أفراد. مع العلم أنه لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد.



ذكر التوجيه الوزاري الذى أصدره وزير التموين في المادة الأولى، أنه يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، و التي ينطبق عليهم الشروط.

ونصت المادة الثانية على قيام المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها الى مديريات التموين ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة على 4 افراد موضحًا بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم وشهادات الميلاد.

ونصت المادة الثالثة نرسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيًا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزاره الي مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.