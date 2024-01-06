"دون كيشوت" يواصل رحلة البحث عن الحقيقة على مسرح جامعة قناة السويس

قدم منتخب المسرح بجامعة قناة السويس أولى عروضه المسرحية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وسط حضور جماهيري كبير يتقدمه في الصفوف الأولى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وجرجس شكري مدير مجلة الإذاعة و التليفزيون والناقد المسرحي، والدكتورة لمياء أنور أستاذ النقد الفني، ومحمد الروبي رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، والناقد المسرحي يسري حسان نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والدكتور جمال الفيشاوي الناقد الفني، ومحمد علام الناقد المسرحي، وهمت مصطفي الصحفية بمجلة الهلال، ومهندس الديكور محمود حنفي.

حيث عرض الطلاب مسرحية "دون كيشوت" للفرنسي المعاصر «إيف جامياك» التي تتحدث عن أسطورة دون كيشوت، الذي عاش في قرية إسبانية صغيرة واختار سانشو تابعًا، ليجوبا العالم بحصان وحمار بحثًا عن الحقيقة المطلقة، حتى أنه خيل لهما أنهما صعدا إلى السماء في سبيل ذلك.

كما شهد العرض حضور أحمد السيد مستشار وزيرة الثقافة، والمهندس محمود حنفي مسئول الديكور.

يستمر العرض المسرحي على مدى يومين، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة.

هذا وقد حرص رئيس الجامعة على حضور العرض حتى نهايته، مشيداً بأداء الطلاب المتميز، مقدماً الشكر لهم على هذا الأداء الراقي، مثمناً جهود القائمين على هذا العمل الفني الكبير حتى بظهر بهذة الصورة الراقية .

يأتي العرض بالتنسيق مع إدارة النشاط الفني، بإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الطلاب المركزية، وعيشة زين مدير إدارة النشاط الفني.

ومن جانبه - قدم الدكتور محمد عبد النعيم التهنئة لطلابه من منتخب المسرح، مؤكداً أن العرض الأول لمنتخب المسرح شهد إقبال كبير.

كما أكد الدكتور أشرف ذكي أن ما رآه اليوم على مسرح جامعة القناة ينبئ بميلاد نجوم جديدة من قلب جامعة القناة، لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه الجامعة لطلابها لممارسة الأنشطة سيؤتي ثمار جيدة ويقدم وجوه جديدة مبشرة.

يُذكر أن العرض من تمثيل باڤلي سامح، يحيى ياسر، مصطفى العركي، أحمد رجب، آيه أبوضيف، بسمله طارق، هنا مختار، مي صلاح، علي لوكا، رحمة محمود، ميرنا أشرف، زياد عياده، عمار محمد، عبدالرحمن إبراهيم، أحمد هنيدي، محمد حسام، نادية علاء، فادي مجدي

مهند هريسه، يوسف حماده، سالمة رجب.

قام بأعمال الترجمة فتحي العشري، وصمم بوستر المسرحية محمد عطا، وأشعار أحمد زيدان، موسيقى و ألحان رفيق يوسف،

صمم الرقصات شريف مبارك ، وإضاءة أبو بكر الشريف، وملابس و إكسسوارات رامي شهاب، ديكور عمرو جاء الاشراف لكل من مساعدين الإخراج

ميرنا عمرو، صاموئيل اثناسيوس، محمد تامر

مريم جلال، نور الشريف .

درب الممثلين محمود مدحت، والمخرج المنفذ معتز مدحت، والتأليف: لإيف جيمياك أما الإخراج لأحمد طه.