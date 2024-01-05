زيزو احتفالًا بمناسبة 113 سنة على تأسيس الزمالك: "كل سنة وأنت عندك أعظم جمهور في الدنيا"

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد السيد زيزو رسالة قوية لجماهير فريقه بمناسبة مرور 113 عامًا على تأسيس النادي.



ويحتفل جماهير الزمالك اليوم الجمعة الموافق 5 يناير بمرور 113 عامًا على تأسيس النادي، والذي تأسس عام 1911.

وكتب زيزو على صورة له وهو يحتفل بتتويجه بكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "كل سنة وأنت كيان عظيم، كل سنة وأنت اللي دايما ثابتة".

أحمد السيد زيزو



وتابع: "كل سنة وأنت عندك أحسن وأعظم جمهور فالدنيا كل سنة وأنت زمالك".

وتسيطر حالة من القلق لدي جماهير القلعة البيضاء، بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد اقتراب زيزو من الرحيل لأحد الأندية الخليجية، بعد العرض القوي المقدم خلال الفترة الماضية.

وشدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على أن زيزو لن يكون للبيع، على الرغم من الأزمات المالية التي يعاني منها الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.