جناح لاتسيو يقترب من الدوري السعودي

اقترب البرازيلي فيليبي أندرسون جناح فريق لاتسيو الايطالي من الانضمام إلى كتيبة نجوم الدوري السعودي في انتقالات يناير الحالية.

وأفادت شبكة «سكاي سبورت» في إيطاليا، أن إحدى الأندية السعودية قدم عرضا إلأى كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو لشراء فيليبي أندرسون دون تحديد هوية النادي مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الرياضية أن إدارة نادي لاتسيو تتجه لرفض العرض لرغبته بالاحتفاظ بلاعبه البرازيلي.

ويقدم لاتسيو وفقًا للمصادر ذاتها، عقدًا جديدًا لأندرسون لمدة 3 أعوام مع خيار التمديد لعامٍ إضافي، براتب سنوي يصل 3 ملايين ونصف خاليةٍ من الضرائب.

ويُقيم الجناح البرازيلي العروض المقدمة إليه، ومن بينها العرض السعودي، ولم يشعِر إدارة ناديه بعد بقراره.

ولعب أندرسون 18 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، سجل فيها هدفا وصنع 5 أخرى.