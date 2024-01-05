الاتحاد السعودي يقرر الاستغناء عن رومارينيو

اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا بالاستغناء عن اللاعب البرازيلي رومارينيو للرحيل عن كتيبة النمور ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن رومارينيو يأتي على صدارة قائمة الراحلين خلال الشتاء الجاري، حيث تستهدف الإدارة التعاقد مع صفقات جديدة قوية لإعادة الفريق لمسارة الطبيعي بعد النتائج السيئة التي حققها بالدوري هذا الموسم.

كما تشهد قائمة الراحلين تواجد اللاعب الشاب البرتغالي جوتا والذي لم ينجح في إقناع الجمهور والجهاز الفني بقدراته، كما ينتظر رحيل الحارس مارسيلو جروهي بالإضافة لأنباء عن تواجد عبد الرزاق حمدالله في القائمة.

فيرمينو يستهدف الخروج من الأهلي في الشتاء

أكدت تقارير سعودية اليوم أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو يستهدف الخروج من نادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد سوء المستوى الذي لازمة طوال مشاركته بقميص الفريق خلال الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة Talk Sport الرياضية أن فيرمينو يستهدف الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي، حيث يريد اللاعب خوض تجربة جديدة خارج القلعة الخضراء التي لم يتمكن من تقديم المستوى المأمول فيها.

ولم يتمكن فيرمينو من تسجيل سور 3 أهداف فقط بقميص الأهلي كانت في أول مباراة له مع الفريق أمام الحزم ببطولة الدوري، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن البرازيلي الدولي من التسجيل ليجد هجومًا حادًا من جمهور النادي وطالب البعض بضرورة استبداله بمهاجم كبير.

وقرر مدرب الأهلي ماتياس يايسله الاعتماد على فراس الريكان بصفة أساسية في هجوم الأهلي، لحين التعاقد مع صفقة مهاجم أجنبي مميزة أملا في الارتقاء بالقوة الهجومية للفريق خلال الفترة المقبلة.