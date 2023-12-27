الاتحاد السعودي يستقر على رحيل البرتغالي جوتا

استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على رحيل الجناح البرتغالي جوتا ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مع جونا في الصيف الماضي إلا أن اللاعب لم يشارك في عدد كبير من المباريات رفقة النمور تحت قيادة المدير الفني السابق نونو سانتو، كما أن اللاعب لا يحظى باقتناع المدرب الحالي مارسيلو جالاردو.

وسقط الاتحاد في هزيمة ثقيلة على يد النصر بخماسية مقابل هدفين في مباراة الكلاسيكو الت جمعت بينهما أمس الثلاثاء والمؤجلة من الأسبوع 17 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف في عام 2023

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي على بجائزة أفضل هداف في عام 2023 المُقدمة من الاتحاد الدولي لـ تاريخ وإحصاءات لكرة القدم «IFFHS».

ونجح رونالدو في تقديم عامًا استثنائيًا وسجل خلالها 53 هدفًا متفوقًا على الثلاثي إيرلنج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي بعد صراع شرس استمر طوال العالم الذي يوشك على الانقضاء.

اليكم جدول ترتيب الهدافين لعام 2023 :

53 هدف || كريستيانو رونالدو (متبقي مباراة)

52 هدف || هاري كين (انتهت مبارياته)

52 هدف || كيليان مبابي (انتهت مبارياته)

50 هدف || ايرلينغ هالاند (مصاب ولن يشارك)