سر إلغاء مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء مباراة اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، أمام نظيره الطائى، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان من المقرر اقامة مباراة الطائى ضد الاتحاد مساء اليوم على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

حيث كان من المفترض منأن تتوجه بعثة فريق اتحاد جدة إلى الحائل لمواجهة الطائي اليوم، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، لكن تعذر السفر بسبب الأحوال الجوية، وعادت البعثة إلى جدة من جديد.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الأخدود - 5 عصرًا

الطائي × الاتحاد - 5 عصرًا

الشباب × الوحدة - 8 مساءً

التعاون × النصر - 8 مساءً

ـ ترتيب هدافي الدوري السعودي

1ـ كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفًا.

2ـ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16 هدفًَا.

3ـ جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 هدفًا.

4ـ فراس البريكان (الأهلي): 11 هدفًا.

5ـ أنديرسون تاليسكا (النصر): 10 أهداف.

6ـ سالم الدوسري (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، مالكوم (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.

7ـ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون ايجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش