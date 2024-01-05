إصابة شخصين في احتراق محول كهرباء في قرية طامية بديروط

في محافظة أسيوط، وقع حادث احتراق محول كهرباء في طامية، مما أسفر عن إصابة شخصين. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت السلطات المحلية التحقيق في ملابسات الحادث

بعد تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا بحادث احتراق محول كهرباء في مركز ديروط، انتقلت قوات الإنقاذ والإطفاء على الفور إلى موقع الحادث. وتبين أن هناك عددًا من الأشخاص قد أصيبوا نتيجة الحادث. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وهرعت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادث، وما إذا كان هناك تقصير أو إهمال في الصيانة الدورية للمحول

تمكنت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، بالتعاون مع الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، من الوصول إلى موقع البلاغ على الفور. وبعد الفحص والمعاينة، تبين أن حريقاً نشب في محول كهرباء طامية، التابع لمركز ديروط في محافظة أسيوط نتيجة ماس كهربائي داخل المحول. تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بنجاح، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتأثرة.

وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة شخصين، سليمان. ع. ع. ا، وحمادة. ع. ا. ع، اللذان تم نقلهم على الفور إلى مستشفى ديروط لتلقي العلاج والإسعاف الأولي.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تواصلت مع الهندسة الكهربائية في ديروط لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية في المنطقة والتأكد من عدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل. تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان السلامة العامة في المنطقة