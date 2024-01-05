أعراض تحذيرية لأمراض القلب

أكد الخبراء أن اكتشاف العلامات التحذيرية للإصابة بأمراض القلب، قبل فوات الأوان قد تنقذ حياة الكثير من الأشخاص، مثل آلام الصدر.

أعراض أمراض القلب

وفيما يلي نستعرض أبرز الأعراض التي تشير لأمراض القلب:

تورم القدمين

إذا كانت قدميك تعاني من التورم، فقد يعني ذلك أنك تعاني من مرض في القلب، وقد يحد ذلك أيضًا في ساقيك.

تغير اللون القدم

إذا تحولت قدميك إلى اللون البني أو الأصفر فهذا يسمى الهيموسيديرين، ما يعني أن الدم يتسرب من الأوعية الصغيرة المعروفة باسم الشعيرات الدموية.

تحول أصابع القدم للون الأزرق

يحدث هذا الأمر عندما تكون الأوعية الدموية مسدودة ويكون هناك نقص في الدم المؤكسج إلى الأنسجة.

ظهور كتل بالقدم

وجود كتل مؤلمة على أصابع قدميك قد يعني إصابة القلب أو الأوعية الدموية، والتي تُعرف باسم عقد أوسلر، غالبًا ما تكون ذات لون أحمر أرجواني مع مركز مؤلم.

تغير للون البني

قد يكون سبب تغير اللون للبني أو الأحمر وجود عدوى في القلب تعرف باسم التهاب الشغاف.