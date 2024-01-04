يحمي من أمراض القلب ويحسن الرؤية.. 8 فوائد صحية للفستق

يتم تحديد الخصائص المفيدة للفستق في المقام الأول من خلال تركيبته الغنية فهو يحتوي على الكمية المثالية من البروتينات والدهون الصحية منها ويحتوي هذا النوع من الجوز أيضًا على الكثير من فيتامينات BوE ويحتوي على أكبر قدر من فيتامين B6؛ الفستق يتفوق على كبد البقر بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفستق على معادن مثل النحاس والفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم والسيلينيوم والبوتاسيوم هناك 557 سعرة حرارية لكل 100 جرام من الفستق.

الفستق

خصائص مفيدة للفستق

أولاً، يعتبر الفستق واقياً ضد أمراض القلب والأوعية الدموية وإذا تم تضمينها في النظام الغذائي وتناولها بانتظام، فيمكنها تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، كما أنه يساعد على تقليل ظهور العمليات الالتهابية في الشرايين والأوعية الدموية.

ثانياً، يمكن أن يساعد الفستق في إنقاص الوزن على الرغم من أن المكسرات تحتوي على الدهون، إلا أنها كلها مفيدة لصحة الإنسان. ولذلك فلا حرج في أكلها، وبالتأكيد لن يكون هناك أي ضرر على شخصيتك إذا تناولت كمية معتدلة من المكسرات يوميًا ويجب ألا تزيد الجرعة اليومية عن 30 جرامًا، أو كمية صغيرة تناسب راحة يدك، وأهم شيء في الفستق هو أنه يحتوي على الكثير من الألياف كما أنها تحتوي على الكثير من البروتين، مما يعزز عملية حرق الطاقة.

الخاصية المفيدة الثالثة للفستق هي أنه يحسن الرؤية المكسرات الأخرى لا توفر مثل هذه التأثيرات المفيدة، والأمر كله يتعلق باللوتين والزياكسانثين الموجود في الفستق، وهما مضادان للأكسدة ويمنعان التهاب أنسجة العين، والذي تثيره الجذور الحرة وعملية الأكسدة.

بفضل المكسرات، يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري، وهذه هي الخاصية المفيدة الرابعة، ويمكنهم الوقاية من مرض السكري من النوع 2، والذي يسببه مقاومة الأنسولين، وحصتين فقط من الفستق يوميا يمكن أن توفر ما يكفي من الفوسفور لتحويل البروتينات إلى أحماض أمينية وأيضا زيادة تحمل الجلوكوز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفستق تحسين حالة الدم والأمر كله يتعلق بفيتامين ب6 مرة أخرى، والذي توجد كمية كبيرة منه في الفستق وبفضله يتم علاج فقر الدم. وجميع الخلايا والأنسجة تتلقى الأكسجين بسبب مشاركة مكونات معينة في إنتاج الهيموجلوبين وهذا سوف يؤثر على اختبارات الدم الخاصة بك وسيساعدك ذلك أيضًا على الشعور بمزيد من البهجة والنشاط.

لها خاصية مفيدة أخرى - فهي تعمل على تحسين أداء الجهاز العصبي ومن الفوائد في هذا الصدد المواد التي تنتج المايلين، أي غمد عازل يحمي النهايات العصبية من الحمل الزائد، وينقل المايلين النبضات العصبية إلى الدماغ، ويعزز فيتامين ب6 التفاعل الصحيح بين الأدرينالين والسيروتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك، الذي ينظم نقل الرسائل عبر الجهاز العصبي.

يمكننا أيضًا التحدث عن تحسين أداء الجهاز المناعي، والذي يتم ضمان عمله أيضًا بواسطة فيتامين ب6، ويوجد منه ما يكفي في الفستق للتأثير على تفاعل خلايا الدم البيضاء مع الفيروسات من خلال تناول الفستق يمكنك تحسين الوضع مع الأمراض المتكررة.

وأخيرًا، الخاصية المفيدة للفستق هي قدرته على جعلنا جميلين وبفضل هذه المكسرات يتم تقليل جفاف الجلد مما يضمن جماله ونضارته يتم إنشاء هذا التأثير من خلال الزيوت الموجودة في الفستق، وكذلك فيتامين AوEفهي تساعد في الحفاظ على بنية خلايا الجلد، مما يجعلها شابة وجميلة.