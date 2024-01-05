"أمن أسيوط" يضبط تاجر سلاح معه مجموعة من الأسلحة النارية

في إطار جهود الشرطة المصرية في مكافحة الجريمة وضبط المتورطين في أنشطتها الإجرامية، تم ضبط شخص مشبوه في مركز شرطة الفتح بأسيوط. ولا يعمل “عاطل” ولديه سجل إجرامي وتم اكتشاف أنه كان يتاجر في الأسلحة النارية من مسكنه. وقد تم العثور بحوزته على مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش وفرود محلية وعدد كبير من الطلقات.

تمكن رجال الشرطة في محافظة أسيوط من ضبط عاطل يمتلك معلومات جنائية ويقيم في دائرة مركز شرطة الفتح، للاشتباه في تورطه في تجارة الأسلحة النارية غير المشروعة. وقد استخدم المتهم مسكنه كمركز لتنفيذ أنشطته الإجرامية.

تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة المتهم، حيث تم العثور على بندقيتي آلية وخمس بنادق خرطوش، بالإضافة إلى طبنجة وعدد من الفرود المحلية وطلقات مختلفة الأعيرة.

وعند مواجهته بتلك الادعاءات، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

عندما واجهت الشرطة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها السلطات للقضاء على تجارة الأسلحة غير المشروعة وضبط المتورطين فيها.