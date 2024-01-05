الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس 25 عاطلا ضبطوا بمواد مخدرة وأسلحة خلال حملة أمنية بالقليوبية

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 25 عاطلا 4 ايام علي ذمة التحقيق ،  لحيازتهم  كمية من المواد المخدرة “حشيش - هيروين - آيس”، وعدد من الأسلجة النارية ، وامرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع التي ارتكبها المتهمين .

حبس 25 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة خلال حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بدائرة مركزي شرطة الخانكة وشبين القناطر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

وأسفرت الحملة بقيادة مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 17 قضية ضُبط خلالها 25 عاطلا وبحوزتهم  كمية من المواد المخدرة "حشيش - هيروين - آيس" إلى جانب ضبط 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 1 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية. 

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وجار استمرار الحملات.

مواد متعلقة

"ملحقتش افرح بيه" .. والدة سيف ضحية طلق ناري بالخطأ في مشاجرة بشبرا الخيمة

أخذوا “ محمد” يصالحوه خلصوا عليه.. والدة ضحية شبرا الخيمة تروي قصة غدر اصدقاءه به

طلب منى تجهيز ملابس رأس السنة ومات .. والدة الشاب أحمد تكشف قصة مصرعه على يد اثنين بشبرا الخيمة

إيداع طفل حديثي الولادة في دار رعاية بشبين القناطر

طعنها بسكين وحرق منزلها.. حبس المتهم بقتل ستينية بشبين القناطر

لسرقة متعلقاتها.. دفن جثة ربة منزل سيتينة لقيت مصرعها على يد عاطل بشبين القناطر

الاستعلام الصحي لشخص تعرض للإصابة بنزيف بالمخ في حادث تصادم بالقليوبية

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل شاب معاق علي يد ابن خاله بشبرا الخيمة

الجريدة الورقية