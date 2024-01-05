حبس 25 عاطلا ضبطوا بمواد مخدرة وأسلحة خلال حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 25 عاطلا 4 ايام علي ذمة التحقيق ، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة “حشيش - هيروين - آيس”، وعدد من الأسلجة النارية ، وامرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع التي ارتكبها المتهمين .

حبس 25 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة خلال حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بدائرة مركزي شرطة الخانكة وشبين القناطر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

وأسفرت الحملة بقيادة مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 17 قضية ضُبط خلالها 25 عاطلا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "حشيش - هيروين - آيس" إلى جانب ضبط 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 1 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وجار استمرار الحملات.