تحرير 1558 محضر تمويني خلال الشهر الماضي بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة .

حيث نفذت مديرية التموين بدمياط برئاسة المحاسب محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر ديسمبر الماضى.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٢١٦ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، ضرب وهمي والعمل بدون ترخيص وتوقف عن الإنتاج.

كما تم تحرير ١٣٤٢محضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع والعمل بدون شهادة صحية وغش تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص.

علاوة على التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي وسلع غذائية مجهولة المصدر ومحضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء وضبط ٢٥٠ طن بصل قبل بيعه بالسوق السوداء.