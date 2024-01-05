شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بدائرة مركزي شرطة الخانكة وشبين القناطر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت ،باستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

سقوط 25 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة خلال حملة أمنية بالقليوبية

وأسفرت الحملة بقيادة مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 17 قضية ضُبط خلالها 25 عاطلا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "حشيش - هيروين - آيس" إلى جانب ضبط 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 1 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وجار استمرار الحملات.

السيطرة علي حريق بعقار مكون من 10 طوابق بالعمرانية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار أمام مجمع مدارس بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق داخل شقة بالطابق التاسع لعقار مكون من 10 أدوار، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.