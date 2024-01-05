برلمان جنوب أفريقيا: مصر تقوم بدور فعّال في دعم الشعب الفلسطيني

أكد عضو البرلمان في جنوب أفريقيا، فايز جاكوبس، أن مصر تقوم بدور فعال في دعم الشعب الفلسطيني، ونأمل دعمًا من قادة العالم لتحرك جنوب أفريقيا من أجل تحقيق العدالة ووقف الإبادة في قطاع غزة.

وقال “جاكوبس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إبادة كل الفلسطينيين في الضفة الغربية ويريد محو تلك المنطقة من فوق الأرض، كما أنه يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ويفرض حصارا على القطاع، إضافة إلى ممارسته سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ويحرمهم حقوقهم، لافتا إلى أن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية.

وواصل جاكوبس أن إسرائيل دولة عنصرية تحاول تطبيق سياسة الفصل العنصري دون أي معايير دولية، حيث أنها تستهدف المدنيين في قطاع غزة وترتكب شتى أنواع الجرائم ولن تستطيع إنكارها.

قصف عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

وفي سياق آخر، قُصفت مستوطنة عسقلان وغلاف غـزة برشقات صاروخية، كما تم استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقام مجاهدو القسام بتفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أدى15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الاحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.