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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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عربى وعالمى

رئيس وزراء فلسطين يدعو لتواجد طواقم الأمم المتحدة بالمُخيمات لمراقبة جرائم الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية لمراقبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها، في ظل الاعتقالات التعسفية اليومية والتدمير الممنهج للبنية التحتية وهدم البيوت والمحال التجارية، مُعتبرًا أن إسرائيل تستهدف المُخيمات لإشعال الوضع بالضفة الغربية، وتقوم بتدمير بنيتها التحتية لجعلها غير قابلة للحياة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال استقبال اشتية المُنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس مكجولدريك، لبحث الوضع الإنساني الصعب جدا في قطاع غزة وضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وتسريعها.

وشدد اشتية على أهمية الضغط الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.

وطالب اشتية، المسؤول الأممي بالضغط نحو إدخال المواد الاغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، دون حصر ذلك في معبر رفح.

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