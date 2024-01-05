الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رسائل تضامن لأطفال فلسطين في احتفال متحف الطفل بعيد الميلاد المجيد

رسائل تضامن لأطفال
رسائل تضامن لأطفال فلسطين في احتفال متحف الطفل بعيد الميلاد

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ، عن اطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتى تبدأ في الساعة الثانية عشر ظهراً بعد غد الاحد بمقر "متحف الطفل" بمصر الجديدة ، وبحضور العشرات من الأطفال وذويهم ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني .

واكد الدكتور نبيل حلمي، ان  جمعية مصر الجديدة  سوف تبعث من خلال احتفالية "متحف الطفل" برسائل مغلفة بالمحبة والتضامن، لاطفال غزة الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء الإسرائيلي ، لإشعارهم بأن هناك أناسا حول العالم يدعمونهم بكل ما يمتلكونه من قوة ، مثمنا الجهود المصرية لوقف نزيف دم الشعب الفلسطيني وارسال المعونات الطبية والغذائية للتخفيف عن شعب غزة.

واوضح الدكتور نبيل حلمي، أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يأتي في اطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة التي تهدف إلى ابراز الدور المجتمعي للمنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية من خلال الاحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدينية ، مشيرا إلى أن احتفال "متحف الطفل" التابع للجمعية سيشهد العديد من الفعاليات التى تتنوع ما بين الترفيه والتعليم ، ويشمل عدد من  ورش الفنون التشكيلة وعرض عرائس  لفرقة كذا لون وأيضا محاضرة عن التحلي بالإيجابية لأستقبال العام الجديد لدكتورة جيهان حسن مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام علي مشروع بديل العشوائيات.

اشار حلمي، إن الاحتفالات التي يقيمها المتحف تتسم بطابع فريد يعكس فرادة المتحف فى طرح برامجه لتجمع بين بهجة الاحتفال والتعلم الممتع فى الوقت ذاته، حيث يستمتع الزوار بأنشطة البرنامج الاحتفالى المبهج وسط أجواء بديعة ودافئة، وموسيقى العيد الجميلة.

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