تكريم صفية العمري ضمن فعاليات منتدى سيدات الأناقة 2023

اختتمت مساء أول امس فعاليات "ملتقى سيدات الاناقة" في دورته التاسعة تحت عنوان "WOMAN IN BLACK" والذي أقيمت فعالياته في مصر للمرة الاولى بعد دورات ناجحة بين دولتي الامارات والسودان، وذلك تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت حشر المكتوم بمشاركة مصممة الازياء الاماراتية منى المنصوري ومصممة الأزياء مروه البغدادي وومصممة الأزياء السودانية نهى فتوته وهيام حميدة وسلمى مصطفى وابتسام الارباب ومي جمال وامنة الملكة.

من جهتها اكدت مصممة الازياء زينب النور منظمة الاحتفالية وسفيرة النوايا الحسنة بالسودان انها سعيدة بأقامة ملتقى سيدات الاناقة للمرة الاولى في مصر من جهة ومن جهة اخرى التفاعل الكبير من قبل الزائرين للمعرض الذي اقيم على هامش الملتقى والذي اظهر براعة المنتج السوداني من منتجات تجميل شعر وبشرة وعطور علاوة على الاكسسورات والمجوهرات والديكور.

وأكدت مصممة الازياء الاماراتية منى المنصوري عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفاعلية مشيرة انها تتضمنت العديد من المشاركات بين مصر والسودان والامارات ودمجت بين العديد من الثقافات، علاوة على انها شاركت بقطعة واحدة تعكس اهتمامات المرأة العربية من خلال العباءة الخليجية والتي جاءت باللون الاسود المطعم بقطع الألماس الشورافسكي الفاخر والتي تميزت من قطعتين.

واضافت انه على خلاف هذه القطعة كان تكريم الفنانة صفية العمري كأيقونة للاناقة في الزمن الجميل لما قدمته من شخصيات درامية عكست خلالها أناقة المراة المصرية سواء في مسلسل ليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي وغيرها وكانت ايقونة عصرها في تلك المرحلة.

وجاء تكريم الاعلامية بوسي شلبي كونها ايقونة للاناقة للاعلاميات العرب لاهتمامها بإطلالاتها وأظهار جمالها.

كما قدمت مصممة الازياء المصرية مروة البغدادي فستان يعكس روح الحضارة الفرعونية بطريقة عصرية، وجاء تصميم الفستان ليعكس رشاقة قوام المرأة المصرية حفيدة ملكات الفراعنه، ينتمي تصميمه لصيحة الأوف شولدر و طعم بثلاث قطع من الذهب الخالص بالتعاون مع مصممة المجوهرات مروة الشربيني.

من ناحية اخرى حضرت الفعاليات الفنانةمن لقاء سويدان وايناس عز الدين والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد ..

يذكران الدورة السادسة لملتقى سيدات الاناقة قامت باحيائها المطربة الامارتية بلقيس فتحي في العاصمة السودانية الخرطوم.