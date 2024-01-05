أرسنال يضع محمد النني على أبواب الرحيل

وضعت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي النجم الدولي المصري محمد النني على أبواب الرحيل عن قلعة المدفعجية خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادًا للفترة المقبلة.

وقال صحيفة ذا ستار الإنجليزية في تقرير لها اليوم الجمعة: " هناك 3 لاعبين مرشحين للرحيل عن نادي أرسنال خلال انتقالات شهر يناير الجاري وهم محمد النني و سيدريك سواريس و نونو تافاريس ".

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي تسهدف بيع الثلاثي أو انتقال أي منهم بنظام الإعارة من أجل إبرام صفقات جديدة لدعم الفريق وذلك بعد تراجع الجانرز للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

بينما يتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.