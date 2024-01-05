خطوات بسيطة.. طريقة التظلم على المخالفات المرورية من المنزل

يتفاجئ الكثير من المواطنين والسائقين بتواجد غرامات مالية كبيرة على سياراتهم بسبب المخالفات المرورية ويظن البعض بأنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات ويتقدمون بتظلم تجاه هذه المخالفات ومن طرق تقديم التظلم على المخالفات المرورية هي التقديم على الإنترنت.

في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خطوات تقديم تظلم على المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة:

خطوات التظلم على المخالفات المرورية