خطوات بسيطة.. طريقة التظلم على المخالفات المرورية من المنزل
يتفاجئ الكثير من المواطنين والسائقين بتواجد غرامات مالية كبيرة على سياراتهم بسبب المخالفات المرورية ويظن البعض بأنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات ويتقدمون بتظلم تجاه هذه المخالفات ومن طرق تقديم التظلم على المخالفات المرورية هي التقديم على الإنترنت.
في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خطوات تقديم تظلم على المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة:
خطوات التظلم على المخالفات المرورية
- الدخول إلى موقع النيابة العامة
- اختر على أيقونة التظلمات
- اختر نوع التظلم رخص «المركبات- القيادة»
- أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة
- ستظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة
- تحديد التظلم وسببه ثم اضغط على أيقونة “تظلم”
- أدخل بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة
- اتباع الخطوات المقررة على الموقع
- يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.