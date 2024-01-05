الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط المتهمين بخطف حقيبة النصف مليون جنيه بالإسكندرية

سرقة حقيبة النصف
سرقة حقيبة النصف مليون جنيه بالإسكندرية

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من مالك مطعم،  وطباخ بذات المطعم، بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى ، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه) ، وإستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة  3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى، ولدى قيامه بطلب إستبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول .. فإختمر فـى ذهنه الإستيلاء على المبلغ المشار إليه وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.. وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عصابة تهريب الكبتاجون: 

 في سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون استغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.


 

مواد متعلقة

حملات موسعة على الطرق السريعة لضبط مساطيل الطرق

الداخلية تضبط 236 دراجة نارية مخالفة خلال يوم

الداخلية تضبط 20 ألف مخالفة مرورية بالمحافظات

القبض على 328 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

حماية للمواطنين.. ضبط 12 بلطجيا بالمحافظات

القبض على 15 هاربًا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة

الأمن يلاحق حائزي الأسلحة نارية والبيضاء على مستوى الجمهورية

الداخلية تنفذ 58 ألف حكم قضائي خلال يوم
الجريدة الورقية