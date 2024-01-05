ضبط المتهمين بخطف حقيبة النصف مليون جنيه بالإسكندرية

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من مالك مطعم، وطباخ بذات المطعم، بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى ، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه) ، وإستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى، ولدى قيامه بطلب إستبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول .. فإختمر فـى ذهنه الإستيلاء على المبلغ المشار إليه وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.. وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عصابة تهريب الكبتاجون:

في سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون استغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.



