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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الإنجيلية: كيف نفرح في الميلاد وسط الأزمات.. شاهد

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

استهل منذ قليل، القس الدكتور القس أندرية زكي رئيس الإنجيلية، عظته خلال حفل الطائفة في كنيسة قصر  الدبارة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: كيف نفرح بالميلاد وسط الأزمات.

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"القباج" عن الحضور الانجيلي: دور مؤثر في نشر الوعي بالمجتمع المصري.. شاهد

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"ترانيم وألحان روحية".. أبرز فعاليات حفل الإنجيلية في عيد الميلاد

وأدان رئيس الإنجيلية العدوان  الإسرائيلي الغاشم   وجميع انواع العنف مؤكداً،: نقف خلف الدولة المصرية في موقفها الصامد لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض له مصر والعالم وهو نتاج طبيعي لما يشهده العالم من ازمات وضغوط.

وتناول الدكتور القس أزمة الخداع العالمي في المعلومات التي تنتقل بين وسائل الاعلام العالمي قائلا:" هناك أزمات ثقة حول العالم.

ثم بدأت الكلمة الروحية لرئيس الطائفة حول قصة ميلاد المسيح

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