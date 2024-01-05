رئيس الإنجيلية: كيف نفرح في الميلاد وسط الأزمات.. شاهد

استهل منذ قليل، القس الدكتور القس أندرية زكي رئيس الإنجيلية، عظته خلال حفل الطائفة في كنيسة قصر الدبارة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: كيف نفرح بالميلاد وسط الأزمات.

وأدان رئيس الإنجيلية العدوان الإسرائيلي الغاشم وجميع انواع العنف مؤكداً،: نقف خلف الدولة المصرية في موقفها الصامد لحقوق الشعب الفلسطيني.



كما تحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض له مصر والعالم وهو نتاج طبيعي لما يشهده العالم من ازمات وضغوط.

وتناول الدكتور القس أزمة الخداع العالمي في المعلومات التي تنتقل بين وسائل الاعلام العالمي قائلا:" هناك أزمات ثقة حول العالم.

ثم بدأت الكلمة الروحية لرئيس الطائفة حول قصة ميلاد المسيح