الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"القباج" عن الحضور الانجيلي: دور مؤثر في نشر الوعي بالمجتمع المصري.. شاهد

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الهيئة الانجيليه

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة 
التضامن، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الكنيسة والهيئة الإنجيلية "معا نحو السلام المشاركة والعمل". 

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وزيرة التضامن عن رئيس الإنجيلية: قيادة وطنية ترعى المواطنة..شاهد

 

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

وقالت:"الدكتور القس أندريه زكي قيادة وطنية ترعى المواطنة وتسعى لدولة المدنية الحديثة، كما أن الحضور الإنجيلي في مصر له أيادي بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية".

استطردت في كلمتها قائله: "مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة من خلال استصلاح ٤ مليون فدان لزراعة محاصيل أساسية، والتدريب الحرفي، وتطوير الطرق والموانئ، وتطوير خدمات الكهرباء ومياة الشرب بجانب النهضة الثقافية".

واكدت على استمرار السعي في كل ما يؤدي إلي نحقيق تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبنائها، وتحقيق البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات.

واضافت:" إن تنمية  حزمة الحماية الاجتماعية ١٥ مليار سنة ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠ مليار في ٢٠٢٣".

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