"القباج" عن الحضور الانجيلي: دور مؤثر في نشر الوعي بالمجتمع المصري.. شاهد

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة

التضامن، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الكنيسة والهيئة الإنجيلية "معا نحو السلام المشاركة والعمل".

وقالت:"الدكتور القس أندريه زكي قيادة وطنية ترعى المواطنة وتسعى لدولة المدنية الحديثة، كما أن الحضور الإنجيلي في مصر له أيادي بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية".

استطردت في كلمتها قائله: "مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة من خلال استصلاح ٤ مليون فدان لزراعة محاصيل أساسية، والتدريب الحرفي، وتطوير الطرق والموانئ، وتطوير خدمات الكهرباء ومياة الشرب بجانب النهضة الثقافية".

واكدت على استمرار السعي في كل ما يؤدي إلي نحقيق تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبنائها، وتحقيق البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات.

واضافت:" إن تنمية حزمة الحماية الاجتماعية ١٥ مليار سنة ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠ مليار في ٢٠٢٣".