أهالى قرية كفر الجزار ببنها يستغيثون بمحافظ القليوبية (مياه الصرف الصحي أغرقت شوارعنا ومنازلنا)

ناشد العشرات من مواطني قرية كفر، خصوصًا في المنطقة الواقعة خلف السكة الحديد وبجوار الطريق السريع، وخلف مسجد أبو سعدة، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، والمهندس محمد عبدالحميد مرعى، رئيس مدينة ومركز بنها، والمهندس عيد عزت، رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، لإنقاذهم وإنقاذ أبنائهم وأسرهم من مياه الصرف الصحي التى أغرقت منازلهم وشوارعهم.

وأكد الأهالى أن حالة الشوارع والمنازل يرثى لها بسبب رائحة الصرف الصحي الكريهة، التى تهدد بدورها في انتشار الأمراض والحشرات الناقلة للعدوى.

مشيرين إلى أن المعابر الحجرية وقطع الطوب أصبحت هى وسيلة الدخول والخروج من المنازل وتسببت في حرمان الأطفال وكبار السن من الخروج.

وطالب الأهالى محافظ القليوبية والجهات المعنية بالتدخل العاجل وتوجيه تعليماتهم بشفط مياه الصرف الصحي بالشوارع، وإصلاح عيوب شبكة الصرف الصحي والمحطة المعالجة للصرف الصحي التى لم تعد قادرة على استيعاب ضغط الشبكات، أهالى قرية كفر الجزار ببنها تستغيث بمحافظ القليوبية (مياه الصرف الصحي أغرقت شوارعنا ومنازلنا).