ميرسك تلجأ لطريق جديد لإنقاذ سفنها من الحوثيين

أعلنت شركة ميرسك، أنها ستحول جميع سفن الشركة المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، جنوبا حول رأس الرجاء الصالح.

وتعرضت سفن ميرسك أكثر من مرة لعمليات استهداف من الحوثيين في البحر الأحمر، مما أجبرها لتعليق رحلاتها.

على جانب آخر، في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و "التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أدى15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الإحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.