عضو بالفتوى الإلكترونية: الوفاء بالعهد من أساس الدين (شاهد)

قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوفاء بالعهد قيمة إنسانية في الأساس، وأصّلت الأديان السماوية هذه القيمة في نفوس الناس، مشددًا على أن الوفاء بالعهد من أساس الدين ونبّه عليها القرآن الكريم.



وأضاف في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية، أنّ تعايش الناس في المجتمع مبني على هذه القيمة، كما أن تعاون والأمن بين الناس في المجتمعات مبني عليها أيضا، لذلط، فقد أكّد وأسّس القرآن الكريم لها في آيات كثيرة.

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

وتابع، أن كل إنسان يجب أن يفهم أن الكلام الذي ينطبق به ليس ملء فراغ أو شيئا ينطلق في الهواء سدى، لكنه يحاسب عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وخاصة إذا كان هذا القول متعلق بعهد ووعد.

الوفاء بالعهود

وأكد، أن الله تعالى نادى الناس في القرآن الكريم وطالبهم بأن يفوا بالعقود، كما امتدح الانبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود، فقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأنه "الذي وفى"، أي أنه وفى بما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة والدين.

