خالد الجندي يكشف أخطر 3 مصائب في الفتوى الإلكترونية (شاهد)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه تقدم ببحث للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتم الموافقة عليه وسيتم مناقشته فى مؤتمر الفضاء الإلكترونى الذى سيقعد السبت المقبل.

وتابع “الجندي” خلال تقديمه برنامج “ لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أن البحث ناقش الأخطاء التى تنتج عن الفتاوى الإلكترونية.

وأضاف: "أول مصيبة هى أن يتصدر للفتوى غير المتخصص، رغم الفوائد الكبير للفتاوى على الإنترنت، بتلاقى واحد قاعد بمنتهى الأريحية ويقول الشيخ ده منافق وده آفاق".

عدم مراعاة مخالفة الأعراف

وواصل الجندي أن "ثانى مصيبة، التعصب المذهبى، تلاقى حد من مذهب معين يغلط تلاقى اتباعه يدافعه عنه، عشان ايه التعصب المذهبي "، مستطردا: "ثالث مصيبة، هو عدم مراعاة مخالفة الأعراف، فى عرف فى كل دولة، وعندنا قوانين واعراف وتقاليد فى كل دولة مختلفة عن أى دولة تانى، يعنى ممكن الفتوى تختلف من مكان لاخر، وتلاقى واحد يجهل فقه الواقع، يعنى تلاقى واحد يفتيك وهو فى بلد مختلفة، طالما لا يتعارض مع الشرع، فالعرف قد يقيد مباح، وقد يفرض سلوكا على غيره".

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