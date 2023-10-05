أمين الفتوى: الشهيد له منزلة خاصة عند الله

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشهيد له منزلة عند الله خاصة، لافتا إلى أن الشهيد يعنى شاهد مكانه فى الجنة.

منزلة الشهيد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احتفالية قناة الناس باليوبيل الذهبى لذكرى حرب أكتوبر، اليوم الخميس: "وقالوا شهيد لأن دمه يشهد على صدق عهده من الله، من دافعوا عن بلادهم وأولادهم وأعراضهم، هؤلاء لهم حقوق فى أعناقنا".

واستكمل: "من حدث نفسه بالشهادة بصدق، نال الشهادة حتى ولو على فراشه، فالمريض شهيد، والمرأة النفساء شهيده، وابن السبيل شهيد، وأعلى مراتب الشهادة هو من خرج بنفسه وماله دفاعا عن الوطن وفى سبيل الله".

وتحتفل قناة الناس، على مدار اليوم الخميس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تقدم القناة خلال الاحتفالية فقرات خاصة عن الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر وكيف كان الإيمان بالله مفتاح النصر، كما تتضمن فقرات اليوم الحديث عن بطولات المرأة في نصر أكتوبر ودور الأطقم الطبية والتمريض في النصر، ودور بدو سيناء وكيفية التعامل مع الشائعات أثناء وقت الأزمات، ومنزلة الشهادة في الإسلام وشرف الجندية المصرية وخيريتها، ولماذا أوصى رسول الله بجند مصر.

ويشارك فى الاحتفالية عدد من كبار العلماء والدعاة، وأبطال حرب أكتوبر، وبدو سيناء وفنانون ومؤرخون، ويختتم اليوم بباقة من الأغاني والأناشيد الوطنية مع فريق كورال أطفال غنوة.