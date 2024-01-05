كونتس ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

دخل الألماني ستيفان كونتس المدير الفني السابق لمنتخب تركيا دائرة الاهتمامات ضمن المرشحين لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو.

ويفاضل مجلس الإدارة بين عدة مدربين من بينهم أيضا مواطنه فرانكوا فودا مدرب منتخب النمسا السابق والذى تردد إسمه بقوه خلال الساعات الماضيه وتوصل المجلس إلى إتفاق معه بالحصول على ٨٠ ألف دولار شهريا مع استقدام ثلاثة مساعدين معه من بينهم مدرب حراس مرمى إلا أن مصادر داخل مجلس الإداره أكدت أن هناك مرشحين أخرين يتم التواصل معهم من بينهم كونتس رغم فشله مع منتخب تركيا فى التأهل لمونديال قطر إلا أنه له تجربه ناجحه فى قيادة عدد من الأنديه منها بروسيا دورتموند وكارلسروه وفالدهوف ومنتخب ألمانيا للشباب .

ومن المقرر أن يحسم المجلس هذا الملف بصفه نهائيه خلال الأسبوع المقبل حتى يتمكن المدرب الجديد من التواجد مع الفريق فى معسكر الإمارات الذي سيشارك خلاله الأبيض فى دورتين وديتين بأبو ظبي ودبى فى الفتره من ١٨ إلى ٢٨ يناير الحالى.