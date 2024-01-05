عاجل
دقلو يعلن وقف الأعمال العدائية والتزامه بوقف إطلاق النار
الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كونتس ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

ستيفان كونتس
ستيفان كونتس

دخل الألماني ستيفان كونتس المدير الفني السابق لمنتخب تركيا دائرة الاهتمامات ضمن المرشحين لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو.

txt

بيدرو جوميز لـ"الوفد": تدريب الزمالك شرف كبير وهذه نصيحتي لمحمد صلاح

 ويفاضل مجلس الإدارة بين عدة مدربين من بينهم أيضا مواطنه فرانكوا فودا مدرب منتخب النمسا السابق والذى تردد إسمه بقوه خلال الساعات الماضيه وتوصل المجلس إلى إتفاق معه بالحصول على ٨٠ ألف دولار شهريا مع استقدام ثلاثة مساعدين معه من بينهم مدرب حراس مرمى إلا أن مصادر داخل مجلس الإداره أكدت أن هناك مرشحين أخرين يتم التواصل معهم من بينهم كونتس رغم فشله مع منتخب تركيا فى التأهل لمونديال قطر إلا أنه له تجربه ناجحه فى قيادة عدد من الأنديه منها بروسيا دورتموند وكارلسروه وفالدهوف ومنتخب ألمانيا للشباب .

ومن المقرر أن يحسم المجلس هذا الملف بصفه نهائيه خلال الأسبوع المقبل حتى يتمكن المدرب الجديد من التواجد مع الفريق فى معسكر الإمارات الذي سيشارك خلاله الأبيض فى دورتين وديتين بأبو ظبي ودبى فى الفتره من ١٨ إلى ٢٨ يناير الحالى. 

الجريدة الورقية