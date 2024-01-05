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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحرب السودانية| ننشر موعد ومكان لقاء حميدتي والبرهان

السودان
السودان

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، عن الأسبوع القادم اجتماع حاسم بين الجنرالين الفريق عبد الفتاح البرهان قائد قوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، في جيبوتي.

قالت القوي الديمقراطية " تقدم"، عبر منصة إكس " تويتر سابقًا "، إن الأسبوع القادم اجتماع حاسم بين الجنرالين البرهان وحميدتي في جيبوتي، لبحث آليات وقف الحرب السودانية بين الطرفان.

وأضافت القوي، أن الوضع في السودان منقسم الي طرفان، البعض يريد إحلال السلام والتوقع علي الإتفاق ينهي الحرب القائمة في البلاد قرابه 9 أشهر، والآخرون يريدون إستمرار الحرب للاستفادة. 

وحذره الشعب السوداني، من ضرورة الاحتراس من المرتزقين الذين يريدون تدمير وتقسيم البلاد.


 

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