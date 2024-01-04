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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تسونامي الاسكندرية.. تحذيرات تهدد عروس البحر المتوسط

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر تسونامي الإسكندرية، حديث رواد السوشيال ميديا بعد حديث البعض من تحذيرات خطيرة تهدد عروس البحر المتوسط.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ترأس اجتماعا بشأن الخطة القومية لحماية السواحل من مخاطر موجات تسونامي، وتم إجراء عرض تقديمى لشرح مخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثه والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل وبخاصة الإسكندرية.

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رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر بالإسكندرية

 

واجتمعت اللجنة العليا في الاسكندرية لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحرى على سواحل مدينة الإسكندرية بشأن الخطة القومية لحماية السواحل من مخاطر موجات تسونامي.

 

فيما أكد محافظ الإسكندرية، أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر، للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي

رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، الدكتور عمرو زكريا ، أكد ضرورة وضع خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة في البحر الأبيض المتوسط وعلى سواحل الإسكندرية، محذراً من موجات تسونامي محتملة.

كما ناقش الدراسات التي يقوم بها المعهد في هذا المجال، وما يمتلكه من أجهزة رصد وقياس، وبرامج لعمل النماذج الخاصة بموجات التسونامي وتحديد الأماكن الأكثر تهديداً.

وعرض خرائط المحاكاة الخاصة بغرق الأماكن المهددة من ساحل مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى شرح آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية.

 

الجريدة الورقية