الإثنين 01 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ميناء الإسكندرية: تداول 145 ألف طن خلال 24 ساعة

ارشيف
ارشيف

شهدت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  31 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة.

 

ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1635 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة 

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

 وقد وجه اللواء بحري  نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية.

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